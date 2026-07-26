Pogacar nella leggenda, conquista il quinto Tour de France: "È qualcosa di speciale"

Tadej Pogacar difende la corona e conquista il suo quinto, storico, trionfo al Tour de France. La maglia gialla, a soli 27 anni, diventa già una leggenda vivente del ciclismo, agganciando nell'albo d'oro dei mostri sacri del calibro di Eddy Merckx , Jacques Anquetil , Bernard Hinault e Miguel Indurain . "Giornata fantastica, sono senza parole. Sono felice che sia finito e che sia io il vincitore per la quinta volta, è qualcosa di speciale. Ho fatto sette Tour e sono salito sempre sul podio, vincendo cinque volte, è davvero incredibile", commenta il fenomeno sloveno, che sale a quota 71 giorni totali con la maglia gialla sulle spalle.

Pogacar incontenibile: "Devo trovare un nuovo obiettivo"

Il corridore della UAE Emirates si è dimostrato il padrone assoluto anche di questa edizione della Grande Boucle sin dalle battute iniziale, vincendo la terza tappa e infilando altri quattro successi, per un totale di 26 in carriera al Tour. Tra le affermazioni ottenute nell'arco di queste tre settimane assume un valore particolare quella della 19esima tappa, la Gap - Alpe d'Huez di 128.9 km, nella quale ha frantumato il record di scalata di Marco Pantani. Per Pogacar, però, è già l'ora di guardare avanti: "Devo trovare un nuovo obiettivo, intanto mi godo il momento. Adesso la Vuelta? Vediamo", dice il capitano della UAE Emirates.

Ultima tappa a Van Der Poel

Nella ventunesima ed ultima tappa, la Thoiry - Parigi (Champs-Elysees), di 89 km, animata dall'incontenibile Pogacar, la spunta Mathieu Van Der Poel (Alpecin Premier-Tech). L'olandese, dopo la fuga a due con lo sloveno, resiste al ritorno dei velocisti e riesce a mettere le ruote davanti a tutti. "L'anno scorso ho dovuto guardare dalla televisione questa tappa, ho aspettato tanto questo momento, è un sogno vincere qui - afferma Van der Poel, alla quarta affermazione al Tour, la seconda in questa edizione -. Sono super felice.Questa era una delle tappe che volevo assolutamente vincere nella mia carriera", rivela a ruota l'olandese. Non solo Pogacar, la UAE Emirates fa festa anche con Isaac Del Toro che, oltre a chiudere terzo (+9'42") nella classifica generale, alle spalle di un solidissimo Remco Evenepoel (+6'26"), conquista anche la maglia bianca. Il messicano ha la meglio nei confronti dell'idolo di casa Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) che, alla soglia dei 20 anni, si issa fino al quarto posto della classifica generale. Richard Carapaz (EF Education Easy-Post), dopo le difficoltà delle prime settimane, è protagonista di un'ultima settimana eccezionale, che gli consente di assicurarsi la maglia a pois. Mads Pedersen (Lidl-Trek), invece, chiude il suo Tour con un terzo posto e si cuce addosso la maglia verde.