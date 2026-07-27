Sogni tricolore al Francone

Al Velodromo Francone di San Francesco al Campo sventola il tricolore. Da oggi a giovedì, l’impianto torinese ospita i Campionati Italiani. Verranno assegnati 44 titoli tra maschili e femminili, categorie Juniores e Open (professionisti, Elite, Under 23). I favoriti in molte gare open maschili sono Matteo Fiorin e Niccolò Galli, vincitori della Sei Giorni di Pordenone. Il corridore dal palmares più prestigioso di scena al Francone è comunque Francesco Lamon,