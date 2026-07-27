Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sogni tricolore al Francone

L’olimpionico Lamon e la sei volte campionessa del mondo Fidanza tra i volti più attesi a San Francesco al Campo: ben 44 i titoli in palio
Alessandro Brambilla
1 min
Sogni tricolore al Francone© Getty Images

Al Velodromo Francone di San Francesco al Campo sventola il tricolore. Da oggi a giovedì, l’impianto torinese ospita i Campionati Italiani. Verranno assegnati 44 titoli tra maschili e femminili, categorie Juniores e Open (professionisti, Elite, Under 23). I favoriti in molte gare open maschili sono Matteo Fiorin e Niccolò Galli, vincitori della Sei Giorni di Pordenone. Il corridore dal palmares più prestigioso di scena al Francone è comunque Francesco Lamon,

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS