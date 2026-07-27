Armstrong s'inchina a Pogacar: "È il migliore di tutti i tempi"

Dopo il pokerissimo di vittorie al Tour de France, centrato da Tadej Pogacar , in tanti hanno incoronato il campione sloveno. Fra questi anche Lance Armstrong , sette volte campione della Grande Boucle prima di vedere il suo nome cancellato dall'albo d'oro a causa della squalifica a vita rimediata per doping. "Pogacar è il migliore di tutti i tempi. Può fare tutto, l'abbiamo visto fino a oggi. Quando mette il dorsale, non importa se in pianura, sul pavè o in montagna, in qualsiasi momento dell'anno, non importa se alla Strade Bianche o dovunque, lui vuole gareggiare. È semplicemente il migliore di tutti i tempi", ha detto lo statunitense nel suo podcast.

Armstrong incensa Pogacar: "È il GOAT"

"Spesso la gente vuole parlare con me della mia carriera e della mia storia al Tour e di che posizione occupo. Non importa, questo ragazzo è il 'GOAT'. E lo dico mentre lo guardiamo correre ed essere così dominante e allo stesso tempo in controllo. Questo ragazzo avrebbe fatto a pezzi Lance Armstrong. Dico sul serio - ha aggiunto l'ex ciclista -. Forse non è la cosa più divertente da vedere in una corsa di tre settimane, ma è un fatto. È il migliore di sempre e direi che è anche l'atleta più dominante al mondo", ha concluso Armstrong.