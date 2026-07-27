Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Armstrong s'inchina a Pogacar: "È il migliore di tutti i tempi"

L'ex ciclista incensa lo sloveno, vincitore del Tour de France per la quinta volta in carriera: "Mi avrebbe fatto a pezzi"
2 min
Tadej PogacarLance ArmstrongTour de France
Armstrong s'inchina a Pogacar: "È il migliore di tutti i tempi" © APS

Dopo il pokerissimo di vittorie al Tour de France, centrato da Tadej Pogacar, in tanti hanno incoronato il campione sloveno. Fra questi anche Lance Armstrong, sette volte campione della Grande Boucle prima di vedere il suo nome cancellato dall'albo d'oro a causa della squalifica a vita rimediata per doping. "Pogacar è il migliore di tutti i tempi. Può fare tutto, l'abbiamo visto fino a oggi. Quando mette il dorsale, non importa se in pianura, sul pavè o in montagna, in qualsiasi momento dell'anno, non importa se alla Strade Bianche o dovunque, lui vuole gareggiare. È semplicemente il migliore di tutti i tempi", ha detto lo statunitense nel suo podcast.

 

 

Armstrong incensa Pogacar: "È il GOAT"

"Spesso la gente vuole parlare con me della mia carriera e della mia storia al Tour e di che posizione occupo. Non importa, questo ragazzo è il 'GOAT'. E lo dico mentre lo guardiamo correre ed essere così dominante e allo stesso tempo in controllo. Questo ragazzo avrebbe fatto a pezzi Lance Armstrong. Dico sul serio - ha aggiunto l'ex ciclista -. Forse non è la cosa più divertente da vedere in una corsa di tre settimane, ma è un fatto. È il migliore di sempre e direi che è anche l'atleta più dominante al mondo", ha concluso Armstrong.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ciclismo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS