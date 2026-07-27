Armstrong s'inchina a Pogacar: "È il migliore di tutti i tempi"

Dopo il pokerissimo di vittorie al Tour de France, centrato da Tadej Pogacar, in tanti hanno incoronato il campione sloveno. Fra questi anche Lance Armstrong, sette volte campione della Grande Boucle prima di vedere il suo nome cancellato dall'albo d'oro a causa della squalifica a vita rimediata per doping. "Pogacar è il migliore di tutti i tempi. Può fare tutto, l'abbiamo visto fino a oggi. Quando mette il dorsale, non importa se in pianura, sul pavè o in montagna, in qualsiasi momento dell'anno, non importa se alla Strade Bianche o dovunque, lui vuole gareggiare. È semplicemente il migliore di tutti i tempi", ha detto lo statunitense nel suo podcast.
Armstrong incensa Pogacar: "È il GOAT"
"Spesso la gente vuole parlare con me della mia carriera e della mia storia al Tour e di che posizione occupo. Non importa, questo ragazzo è il 'GOAT'. E lo dico mentre lo guardiamo correre ed essere così dominante e allo stesso tempo in controllo. Questo ragazzo avrebbe fatto a pezzi Lance Armstrong. Dico sul serio - ha aggiunto l'ex ciclista -. Forse non è la cosa più divertente da vedere in una corsa di tre settimane, ma è un fatto. È il migliore di sempre e direi che è anche l'atleta più dominante al mondo", ha concluso Armstrong.