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Pogacar, voglia di Vuelta. Sono i giorni della scelta

Attesa entro sabato la decisione del vincitore del Tour: un trionfo in Spagna varrebbe la “Tripla Corona”
Alessandro Brambilla
1 min
PogacarVuelta
Pogacar, voglia di Vuelta. Sono i giorni della scelta© EPA

La storia del fenomenale sloveno Tadej Pogacar si arricchisce di tasselli importanti a getto continuo. È fresco reduce dal quinto trionfo in classifica generale al Tour de France, eppure continua a inseguire primati. La Vuelta a Espana rimane l’unico Grande Giro che Tadej non ha ancora vinto. La tentazione di correre dal 22 agosto al 13 settembre è sempre più forte per il fuoriclasse nato a Komenda il 21 settembre 1998. Per il capit

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