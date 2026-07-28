Pogacar, voglia di Vuelta. Sono i giorni della scelta

La storia del fenomenale sloveno Tadej Pogacar si arricchisce di tasselli importanti a getto continuo. È fresco reduce dal quinto trionfo in classifica generale al Tour de France, eppure continua a inseguire primati. La Vuelta a Espana rimane l’unico Grande Giro che Tadej non ha ancora vinto. La tentazione di correre dal 22 agosto al 13 settembre è sempre più forte per il fuoriclasse nato a Komenda il 21 settembre 1998. Per il capit