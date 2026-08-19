Warner Bros. Discovery presenta la Vuelta di Spagna in esclusiva su Eurosport

Dopo il Giro d’Italia e il Tour de France, HBO Max proporrà anche per la Vuelta le sue innovative funzioni Multiview - per seguire simultaneamente quattro feed live, comprese le immagini dalla motocamera e dall’elicottero , dalla partenza all’arrivo di ogni tappa - e Key Moments, per accedere rapidamente ai momenti decisivi della corsa.

(disponibile anche su Dazn, Timvision e Prime Video), ogni tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in Italia

Scott Young, EVP di WBD Sports Europe: «Dopo un Tour de France da record sulle nostre piattaforme, siamo orgogliosi di concludere un’indimenticabile stagione con La Vuelta a España e i Mondiali di ciclismo su strada in diretta su Eurosport. Dalle dure e spettacolari salite della Vuelta, alle maglie iridate in palio a Montréal, la nostra competenza editoriale e narrativa e le innovative funzionalità streaming di HBO Max porteranno gli appassionati spettatori di tutta Europa nel cuore dell’azione, al culmine di un altro splendido anno di ciclismo».

Con le analisi di Alberto Contador, mito del ciclismo che ha vinto tre volte la Vuelta di Spagna, l’81ª edizione prenderà il via sabato 22 agosto da Monte-Carlo con una cronometro individuale, scalando le salite iberiche verso l’ultimo traguardo di Granada, domenica 13 settembre, dopo 3.275 km di intensa competizione. Conquistatore a luglio del suo quinto Tour de France, fuoriclasse del ciclismo, Tadej Pogačar sarà il grande favorito della Vuelta, con la missione di diventare il nono corridore della storia a vincere tutti i Grandi Giri.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA VUELTA DI SPAGNA SU HBO MAX E DISCOVERY+

Sabato 22 agosto: Tappa 1, Monaco (cronometro), alle 16:00 su Eurosport 1

Domenica 23 agosto: Tappa 2, Monaco-Manosque, alle 14:45 su Eurosport 1

Lunedì 24 agosto: Tappa 3, Gruissan Aude-Font Romeu, alle 14:45 su Eurosport 1

Martedì 25 agosto: Tappa 4, Andorra la Vella, alle 14:30 su Eurosport 1

Mercoledì 26 agosto: Tappa 5, Falset Costa Daurada-Roquetes, alle 14:45 su Eurosport 1

Giovedì 27 agosto: Tappa 6, Alcossebre-Castelló, alle 14:45 su Eurosport 1

Venerdì 28 agosto: Tappa 7, Vall d’Alba-Aramón Valdelinares, alle 13:30 su Eurosport 1

Sabato 29 agosto: Tappa 8, Puçol-Xeraco, alle 15:00 su Eurosport 1

Domenica 30 agosto: Tappa 9, La Vila Joiosa-Alto de Aitana, alle 12:00 su Eurosport 1

Martedì 1° settembre: Tappa 10, Alcaraz-Elche de la Sierra, alle 14:45 su Eurosport 1

Mercoledì 2 settembre: Tappa 11, Cartagena-Lorca, alle 14:45 su Eurosport 1

Giovedì 3 settembre: Tappa 12, Vera-Calar Alto, alle 12:45 su Eurosport 1

Venerdì 4 settembre: Tappa 13, Almuñécar-Loja, alle 14:45 su Eurosport 1

Sabato 5 settembre: Tappa 14, Jaén-Sierra de La Pandera, alle 14:45 su Eurosport 1

Domenica 6 settembre: Tappa 15, Palma del Río-Córdoba, alle 14:45 su Eurosport 1

Martedì 8 settembre: Tappa 16, Cortegana-La Rábida, alle 14:45 su Eurosport 1

Mercoledì 9 settembre: Tappa 17, Dos Hermanas-Sevilla, alle 14:45 su Eurosport 1

Giovedì 10 settembre: Tappa 18, Santa María-Jerez (cronometro), alle 14:45 su Eurosport 1

Venerdì 11 settembre: Tappa 19, Vélez Málaga-Peñas Blancas, alle 13:15 su Eurosport 1

Sabato 12 settembre: Tappa 20, La Calahorra-Collado del Alguacil, alle 12:15 su Eurosport 1

Domenica 13 settembre: Tappa 21, Carrefour Granada-Granada, alle 16:00 su Eurosport 1

A livello europeo, il Grand Tour di ciclismo sulle piattaforme Warner Bros. Discovery ha raggiunto nel 2026 nuovi record di audience. Al Giro d’Italia, gli spettatori unici in streaming sono cresciuti del 35% su base annua, mentre le ore di visione sono aumentate del 19%. Al Tour de France, gli abbonati unici che hanno seguito la gara sono aumentati del 9%, Dopo il Tour de France Femmes avec Zwift, Warner Bros. Discovery ha inoltre raggiunto il suo pubblico più numeroso in Europa dalla nascita della gara nel 2022, con gli spettatori televisivi in crescita del 3% su base annua e gli abbonati che hanno seguito i contenuti su HBO Max in aumento del 29%.