Tripla Corona e rinnovo: Pogacar si alza sui pedali

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Tadej Pogacar rilancia l’andatura. Come così di rado gli capita di fare in gara, quando il ritmo imposto dal suo frenetico e potente mulinare è più che sufficiente per vedere gli avversari sparire inesorabilmente dietro l’ultima curva. E invece. E invece, giù dalla sua inseparabile Colnago, il fuoriclasse di Komenda ha deciso di rilanciare su tutto il fronte. Accettando la sfida della Vuelta, prima, per collezionare anche il Grande Giro
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