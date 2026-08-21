Tripla Corona e rinnovo: Pogacar si alza sui pedali

Tadej Pogacar rilancia l’andatura. Come così di rado gli capita di fare in gara, quando il ritmo imposto dal suo frenetico e potente mulinare è più che sufficiente per vedere gli avversari sparire inesorabilmente dietro l’ultima curva. E invece. E invece, giù dalla sua inseparabile Colnago, il fuoriclasse di Komenda ha deciso di rilanciare su tutto il fronte. Accettando la sfida della Vuelta, prima, per collezionare anche il Grande Giro