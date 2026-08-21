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Tripla Corona e rinnovo: Pogacar si alza sui pedali

Lo sloveno pronto a legarsi alla Uae fino al 2032 alla vigilia di una Vuelta in cui fare (ancora) la storia. Un successo in Spagna lo isserebbe tra i vincitori di tutti i Grandi Giri. Contratto da 8 milioni a stagione fino a quando avrà compiuto 34 anni
Daniele Galosso
1 min
Tripla Corona e rinnovo: Pogacar si alza sui pedali© Agenzia Aldo Liverani Sas

Tadej Pogacar rilancia l’andatura. Come così di rado gli capita di fare in gara, quando il ritmo imposto dal suo frenetico e potente mulinare è più che sufficiente per vedere gli avversari sparire inesorabilmente dietro l’ultima curva. E invece. E invece, giù dalla sua inseparabile Colnago, il fuoriclasse di Komenda ha deciso di rilanciare su tutto il fronte. Accettando la sfida della Vuelta, prima, per collezionare anche il Grande Giro

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