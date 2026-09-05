Pogacar, stagione finita ma è ufficiale il rinnovo con Team Emirates fino al 2032

Le parole di Pogacar

"Fin dall'inizio, questa squadra mi è sembrata casa. Siamo cresciuti insieme nel corso degli anni e abbiamo condiviso momenti incredibili, quindi sono molto felice di prolungare il mio contratto fino al 2032 - sottolinea il ciclista - C'è ancora molto che voglio realizzare in questo sport e credo che questo sia il posto giusto per farlo. Sono molto grato per la fiducia che il team ha dimostrato in me e sono entusiasta di ciò che possiamo continuare a costruire insieme".