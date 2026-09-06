Pogacar rinnova e si congeda: arrivederci al 2027

Sulle cime brulle e sassose della Sierra de la Pandera il tedesco Marco Brenner, 24 anni appena compiuti lo scorso 27 agosto, conquista la sua prima vittoria in carriera in un Grande Giro, beffando il colombiano Santiago Buitrago e altri 43 uomini in una giornata di sofferenza e di fuga annunciate. “Ogni ciclista attende con impazienza momenti così”, la gioia dello scalatore di casa Tudor, ambizioso team svizzero rinfrancato dall’ottava vittoria s