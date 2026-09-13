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Mas più Landa. È la Vuelta del romanticismo

Enric re dopo il rischio di addio alla carriera. E ieri trionfo per Mikel a 36 anni e a 5 dall’ultimo successo
1 min
VueltamasLanda
Mas più Landa. È la Vuelta del romanticismo© EPA

Una Vuelta alla Manzoni, una Vuelta alla D’Azeglio. Il disegno dell’ultimo tappone della corsa spagnola ispira una certa epica, ne esce una frazione intrisa di romanticismo. Perché è romantico il trionfo finale di Enric Mas, vidimato ieri con una condotta di gara in totale controllo, su e giù per le aspre pendenze iberiche, dopo tre secondi posti in carriera (e pure un terzo, per non farsi mancare nulla...) e dopo un’annata pregna di

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