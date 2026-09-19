Moser: “Solo Ganna può fermare Remco”

Domani a Montreal iniziano i Mondiali su strada. In Canada i primi a contendersi l’iride saranno gli specialisti della cronometro individuale: uomini e donne Elite gareggeranno sul medesimo percorso di 39 km con 220 soli metri di dislivello. La salita di maggiore rilievo è quella dell’arrivo, col 4,5% di pendenza media, quindi percorribile con lunghi rapporti. Lo straordinario belga Remco Evenepoel, 26 anni, insegue Fabian Cancellara e