Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Moser: “Solo Ganna può fermare Remco”

A Montreal iniziano i Mondiali su strada: “Evenepoel vale il poker Kung da bronzo, Del Toro non ha chance, con Seixas esagerano”
Alessandro Brambilla
1 min
Ciclismomondiali su stradaEvenepoel
Moser: “Solo Ganna può fermare Remco”© Agenzia Aldo Liverani Sas

Domani a Montreal iniziano i Mondiali su strada. In Canada i primi a contendersi l’iride saranno gli specialisti della cronometro individuale: uomini e donne Elite gareggeranno sul medesimo percorso di 39 km con 220 soli metri di dislivello. La salita di maggiore rilievo è quella dell’arrivo, col 4,5% di pendenza media, quindi percorribile con lunghi rapporti. Lo straordinario belga Remco Evenepoel, 26 anni, insegue Fabian Cancellara e

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS