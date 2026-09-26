Mondiali, bronzo per Longo Borghini: l'oro va a Demi Vollering
Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai Mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jeanne-Mance è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. L'azzurra ha attaccato alla campana dell'ultimo giro, ma è stata ripresa.
Quarto podio per l'Italbici
Proprio in cima alla salita, la 34enne campionessa piemontese ha ceduto. La lotta per l'oro è diventata quindi un discorso a due che ha premiato l'olandese, argento mondiale di Glasgow 2023. Per l'Italbici, alla vigilia della prova su strada per elite uomini, è il quarto podio conquistato nella rassegna iridata canadese dopo l'oro vinto nella staffetta mista e gli argenti a cronometro di Filippo Ganna (Elite) e Nicolas Milesi (Under 23).
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