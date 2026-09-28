Pazzo Mondiale. McNulty è il re "Un miracolo!"
Sarà che l’era degli extraterrestri, nell’imporci riverenze d’ammirazione, ci ha disabituato al brivido dell’incertezza. Sarà che lungo il percorso, come da attese, i protagonisti hanno pedalato in bilico sul filo di un profilo altimetrico capace di stuzzicare gli scalatori e, al contempo, di ammiccare ai velocisti resistenti. Sarà quel che sarà. Ma il Mondiale 2026, esploso nei dodici giri di circuito su e giù per le vie di Montreal, si è rivelato il più incerto e folle che la mente di un appassionato di mezz’età possa ricordare. Vincitore compreso, s’intende: Tadej Pogacar sveste l’iride e consegna idealmente la maglia più bella del ciclismo a Brandon McNulty, suo fedele scudiero quando veste la casacca della Uae Emirates e non quella degli Stati Uniti. Tanto per capirci: vittorie in stagione dell’americano, almeno fino alla serata italiana di ieri? Zero. Ecco, appunto. Il Mondiale che s’attendeva come più incerto degli ultimi anni, dunque, si è rivelato anche il più pazzo. E non è questione della tanto chiacchierata assenza di Pogacar. Non soltanto, almeno. Perché è persino scontato sottolineare come lo sloveno avrebbe potuto mettersi tutti alle spalle, a prescindere dalla condotta di gara tenuta dagli avversari. Ma a far esplodere la corsa iridata, in Canada, è stata soprattutto la dinamitarda strategia di gara della Francia, che ha reso infernale il ritmo in gruppo fin dai primi dei 273,4 km della prova arcobaleno, raccogliendo infine la crisi di crampi che ha intaccato le gambe dell’enfant du pays Paul Seixas, tra i favoriti già a vent’anni, ma sul traguardo soltanto 15°, a quasi tre minuti dal vincitore. Sorprendente, quest’ultimo? Beh, sì, perché il nome di McNulty alla vigilia spopolava tra i papabili top10 di giornata, ma da lì a iscrivere il proprio nome nella storia delle due ruote... E, invece, McNulty ha surfato con perfetto tempismo sui fiumi di acido lattico che hanno attanagliato i favoriti, da un Remco Evenepol mai davvero in partita a un Isaac Del Toro in condizioni straordinarie sì, ma solo fino a una ventina di chilometri dall’arrivo. Ma, quindi, chi è salito sul prestigioso podio iridato, alle spalle del 28enne di Phoenix, già campione del mondo tra gli Juniores, a cronometro, esattamente dieci anni fa? Ecco, qui viene il bello. Perché passi il terzo posto del campione olandese Mathieu van der Poel, il primo ad accendere la miccia, a 99 km dal traguardo. Ma prevedere la medaglia d’argento al collo di Michael Matthews, ruota veloce australiana, reduce da una stagione a dir poco travagliata per assortiti incespicamenti fisici, sarebbe stata davvero cosa da veggenti o giù di lì. È andata così, ma sarebbe potuta andare quasi in qualsiasi altro modo. Tra chi ha finito la benzina da una pedalata all’altra e chi è rientrato nella contesa dopo esserne sparito una cinquantina di chilometri prima.
"Un miracolo"
Nessuno ha sfoggiato una gamba così superiore agli altri da far da solo la differenza. Tutti sono stati inghiottiti da una gara in cui il confronto diretto tra i big è iniziato già a 78 km dall’arrivo, quando gli ultimi gregari francesi si sono fatti da parte per lasciare il palcoscenico agli attori protagonisti. Ed è un peccato che sia andata proprio così, perché l’Italia ha corso bene e ancor meglio ha corso Giulio Ciccone, faro azzurro nel finale, tra i più brillanti insieme al britannico Tom Pidcock. I due hanno provato ad accelerare per colmare il gap da McNulty, fuoriuscito a 33 km dall’arrivo. Ma non sono riusciti nel tentativo: 7° il fresco iridato di mountain bike, 9° l’abruzzese che avrebbe ampiamente meritato il podio. “C’è delusione per il risultato, perché eravamo venuti qui per altro, ma a livello tattico abbiamo fatto tutto al meglio: mi dispiace, ma c’è la consapevolezza di aver corso un bel Mondiale”, il commento dell’azzurro a caldo. Impossibile, d’altronde, entrare in tutti i tentativi d’attacco, piovuti a raffica per tutta la giornata. Impossibile a meno di correre per Team Usa, padrone della corsa nel finale con anche Quinn Simmons (alla fine 4°) e Matteo Jorgenson (8°) nella mischia. “Ma quello che è accaduto credo possa definirsi un miracolo”, ha sibilato con un filo di voce soltanto McNulty, sul traguardo più incredulo che felice. Almeno fino a quel momento...
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