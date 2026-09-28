Pazzo Mondiale. McNulty è il re "Un miracolo!"

Sarà che l’era degli extraterrestri, nell’imporci riverenze d’ammirazione, ci ha disabituato al brivido dell’incertezza. Sarà che lungo il percorso, come da attese, i protagonisti hanno pedalato in bilico sul filo di un profilo altimetrico capace di stuzzicare gli scalatori e, al contempo, di ammiccare ai velocisti resistenti. Sarà quel che sarà. Ma il Mondiale 2026, esploso nei dodici giri di circuito su e giù per le vie di Montreal, si è rivelato il più incerto e folle che la mente di un appassionato di mezz’età possa ricordare. Vincitore compreso, s’intende: Tadej Pogacar sveste l’iride e consegna idealmente la maglia più bella del ciclismo a Brandon McNulty, suo fedele scudiero quando veste la casacca della Uae Emirates e non quella degli Stati Uniti. Tanto per capirci: vittorie in stagione dell’americano, almeno fino alla serata italiana di ieri? Zero. Ecco, appunto. Il Mondiale che s’attendeva come più incerto degli ultimi anni, dunque, si è rivelato anche il più pazzo. E non è questione della tanto chiacchierata assenza di Pogacar. Non soltanto, almeno. Perché è persino scontato sottolineare come lo sloveno avrebbe potuto mettersi tutti alle spalle, a prescindere dalla condotta di gara tenuta dagli avversari. Ma a far esplodere la corsa iridata, in Canada, è stata soprattutto la dinamitarda strategia di gara della Francia, che ha reso infernale il ritmo in gruppo fin dai primi dei 273,4 km della prova arcobaleno, raccogliendo infine la crisi di crampi che ha intaccato le gambe dell’enfant du pays Paul Seixas, tra i favoriti già a vent’anni, ma sul traguardo soltanto 15°, a quasi tre minuti dal vincitore. Sorprendente, quest’ultimo? Beh, sì, perché il nome di McNulty alla vigilia spopolava tra i papabili top10 di giornata, ma da lì a iscrivere il proprio nome nella storia delle due ruote... E, invece, McNulty ha surfato con perfetto tempismo sui fiumi di acido lattico che hanno attanagliato i favoriti, da un Remco Evenepol mai davvero in partita a un Isaac Del Toro in condizioni straordinarie sì, ma solo fino a una ventina di chilometri dall’arrivo. Ma, quindi, chi è salito sul prestigioso podio iridato, alle spalle del 28enne di Phoenix, già campione del mondo tra gli Juniores, a cronometro, esattamente dieci anni fa? Ecco, qui viene il bello. Perché passi il terzo posto del campione olandese Mathieu van der Poel, il primo ad accendere la miccia, a 99 km dal traguardo. Ma prevedere la medaglia d’argento al collo di Michael Matthews, ruota veloce australiana, reduce da una stagione a dir poco travagliata per assortiti incespicamenti fisici, sarebbe stata davvero cosa da veggenti o giù di lì. È andata così, ma sarebbe potuta andare quasi in qualsiasi altro modo. Tra chi ha finito la benzina da una pedalata all’altra e chi è rientrato nella contesa dopo esserne sparito una cinquantina di chilometri prima.