Il Giro d’Emilia è azzurro con l’acuto di Piganzoli

La gara

La classica organizzata da Adriano Amici (in 169 al via ) è partita dal Castello Estense di Ferrara. Nei preliminari l’onorevole Roberto Pella e l’Assessore Comunale **Francesco Carità** hanno premiato il glorioso Nairo Quintana, 36 anni, all’ultima apparizione agonistica. La gara si è infiammata al primo dei 5 assalti finali al ripido colle di San Luca, balcone panoramico su Bologna. McNulty si è visto nelle vesti di attaccante al 3° passaggio dall’arrivo, unitamente ad **Adam Yates, Matteo Jorgenson, Ben Healy, Onley e Pidcock**. In seguito la situazione è mutata ancora, con Jorgenson, Piganzoli, Healy, Pidcock e Onley in testa al 4° scollinamento del Santuario. Nella successiva discesa Piganzoli ha compiuto un capolavoro involandosi, e il suo vantaggio è arrivato a 20”. All’ultima scalata del San Luca il battistrada ha mantenuto un passo regolare pure sul temuto tratto delle “Orfanelle”. Onley ha cercato di riprendere Davide, imitato in extremis da Pidcock. Tuttavia Davide li ha tenuti a distanza, più col cuore che con le gambe. E quando è spuntato in rettilineo d’arrivo c’è stato il boato. **Ben Tulett, 4°, e Jorgenson, 5°**, hanno completato il trionfo Visma-Lease a Bike.

Gioia

Era dal successo di **Alessandro De Marchi** del 2018 che un italiano non trionfava a San Luca. Piganzoli nell’edizione 2024 dell’“Emilia” era giunto 3°; vinse Pogacar in maglia iridata davanti a Pidcock. «È la quarta volta che partecipo a questa gara –ha esclamato Piganzoli, reduce dal Mondiale di Montreal –: l’avevo messa nel mirino e finalmente l’ho vinta. Il più scattante tra noi della Visma Lease a Bike è Ben Tulett. Eravamo predisposti ad aiutarlo in caso di arrivo affollato. Poi in discesa Jorgenson, che avevo a ruota, astutamente mi ha creato il vuoto. Il mio vantaggio è aumentato rapidamente e io ho insistito. È andata bene». Il Giro dell’Emilia per Davide è la ciliegina sulla torta della prima stagione nel World Tour. Quest’anno si è aggiudicato una tappa più classifica finale alla Route d’Occitanie (Francia). E anche al Giro del Lussemburgo ha vinto una tappa più classifica finale. Pur correndoli da gregario, al Giro d’Italia ha chiuso all’8° posto e al 14° il Tour de France. Per il Tour è stato convocato in extremis. «Effettivamente oltre a cambiare maglia nel 2026 sono riuscito a migliorare dimensione di atleta. Ringrazio tanto la Visma». Sognare è lecito. «Sì, punto a disputare un gran Giro di Lombardia, altra gara alla quale tengo tantissimo».