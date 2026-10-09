Sprint e saluti: Godon punge, Caruso-Mosca al passo d’addio

TORINO - Sorrisi smaglianti e occhi lucidi , ieri pomeriggio, a Bra. Terra di salsiccia e di formaggi, in genere, e pure di ruote veloci, nello specifico. Eh, sì, perché il sorriso più luminoso , sotto lo striscione del traguardo, è stato quello dello sprinter atipico Dorian Godon , che nel cuneese ha riallacciato il filo di una tradizione transalpina con la corsa che si era interrotto trent’anni fa con il successo dell’uomo a pois Richard Virenque. L’ultimo test prima del Lombardia di domani, in ogni caso, non ha deluso le attese, in virtù di un finale molto incerto (per disegno altimetrico), seppur troppo pericoloso (per disegno delle ultime centinaia di metri) in presenza di un arrivo in volata ristretta ampiamente prevedibile.

Volata a Bra: Godon precede Charmig e Bettiol sul traguardo

Perché, in effetti, così è proprio andata. Con il francese della Netcompany-Ineos abile a precedere il danese Anthon Charmig e Alberto Bettiol, migliore degli italiani e nuovamente sul podio a quasi cinque mesi dal trionfo di tappa al Giro d’Italia. Non che quelli, però, fossero i piani in casa Xds-Astana: il 32enne toscano, all’ultima curva, stava infatti pilotando il velocista designato della squadra, ovvero l’uruguagio Guillermo Thomas Silva (a proposito di protagonisti della corsa rosa...), prima che quest’ultimo finisse contro le transenne a causa dell’infida serpentina conclusiva. In top ten anche Michael Matthews, argento mondiale in carica, troppo attardato all’altezza dell’ultimo chilometro poter contendere il successo a Godon.

Isaac Del Toro protagonista prima del Lombardia: segnali positivi per la UAE

E i grandi nomi annunciati alla vigilia? Hanno sfruttato l’occasione per una prova generale del Lombardia, appunto, saggiando le gambe sulla salitella de La Morra, sufficiente per tentare un allungo, ma troppo poco selettiva per scavare un solco decisivo. In evidenza, soprattutto, Isaac Del Toro, grande protagonista del finale di stagione e vincitore al Gran Piemonte un anno fa. Il messicano se n’è andato insieme al neozelandese Finn Fisher-Black, poi ha insistito anche in solitaria, prima che il gruppo alle spalle rinvenisse a tutta birra. Ottimi segnali in vista di domani, in ogni caso, dato che nei giorni scorsi l’alfiere della Uae aveva lamentato un problema al ginocchio sorto dopo le fatiche Mondiali. Tutto risolto, a occhio.

Damiano Caruso e Jacopo Mosca si ritirano: dal ciclismo all’ammiraglia

E gli occhi lucidi del principio? Sono quelli, commossi, di Damiano Caruso e di Jacopo Mosca, che a Bra hanno tagliato il traguardo della loro carriera. Di quella sul sellino, quantomeno, visto che entrambi dalla prossima stagione testeranno il più comodo sedile dell’ammiraglia riservato ai direttori sportivi. Il siciliano ha mandato in archivio una cavalcata romanzesca, sublimata dalla vittoria nella tappa dell’Alpe Motta al Giro 2021 dopo una carriera da gregario a servire più blasonati compagni. Il piemontese, invece, ha scelto le strade di casa, lui pinerolese di Osasco, per salutare amici e parenti dopo una carriera iniziata da attaccante della prima ora e conclusa da pedina che ogni capitano vorrebbe con sé. Al suo fianco, naturalmente, anche la dolce metà Elisa Longo Borghini, di ritorno dagli Europei in Slovenia. Già: sorrisi smaglianti e occhi lucidi.