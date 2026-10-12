Seixas irreale: Relax in Mountain Bike aspettando la sfida a Pogacar

C’è il talento su cui ha soffiato Madre Natura, certo. C’è l’abnegazione propria solo dei fuoriclasse, chiaro. Ci sono i sogni di gloria e i milioni di euro, pure, con uno stipendio che già dalla prossima stagione sfiorerà la doppia cifra. In fondo a tutto, cioè al di sopra di tutto questo, però, c’è la passione . Autentica, limpida, genuina. Quella che anima Paul Seixas, ieri al centro della scena mondiale almeno quanto il giorno prima. Quando, sull’esigente strada da Bergamo a Como, aveva fatto suo il Lombardia, prima Monumento in una bacheca che si annuncia ben più ricca a fine carriera. Una quindicina d’ore dopo aver tagliato il traguardo, sì e no la metà delle quali trascorse in un sonno rigeneratore, il 20enne francese si è infatti presentato ai nastri di partenza del Roc d’Azur, celebre appuntamento a Frejus dedicato alle mountain bike.

Seixas si diverte

Immerso nel verde, immerso soprattutto tra tanti specialisti della disciplina e tra ben più appassionati, dato che sono circa 20.000 i provetti e meno provetti pedalatori richiamati, ogni anno, dalla settimana di eventi della manifestazione. «Volevo solo divertirmi un po’ - ha fatto spallucce il campione della Decathlon dopo l’arrivo -. Ho seguito il gruppo dei migliori all’inizio, finché il tracciato non è diventato troppo tecnico: c’erano ragazzi lì per gareggiare, quindi non volevo intralciarli. In discesa non riuscivo a tenere il ritmo, così mi sono accostato e li ho fatti passare. Ma è stato davvero figo: ero motivato a farlo e questo è ciò che conta. Se tornerò, certo, vorrei essere meglio allenato: in discesa non ho voluto prendere rischi, finire con una clavicola rotta non sarebbe stato... figo». Per la cronaca: il transalpino, che ha concluso la prova al fianco del connazionale Bruno Armirail, si è piazzato 64°, a 13’ dal vincitore Jordan Sarrou. Facendo scorrere i titoli di coda, a vent’anni, sull’annata già della definitiva consacrazione, in attesa di nuovi confronti diretti con Tadej Pogacar, il termine di paragone cui sogna di accostarsi nel 2027.

La sfida è già lanciata

Quando lo sloveno sarà nuovamente al meglio, secondo i progetti del capitano della Uae Emirates, dopo un inverno di recupero dalla rovinosa caduta alla Vuelta. «Le prime settimane dopo l’infortunio sono state molto dure, ma ora sto abbastanza bene - ha raccontato Pogi negli scorsi giorni -. Ho ripreso ad andare in bicicletta e, in vista della nuova stagione, inizierò a lavorare prima del solito, circa un mese prima». Programma che lascia immaginare come il pentavincitore del Tour de France possa schierarsi al via già dell’Uae Tour, in febbraio, come per altro avvenuto l’ultima volta soltanto nel 2025, anche per logiche ragioni di sponsor. Se non, addirittura, in gennaio, al Tour Down Under, perla che ancora manca alla sua collezione, come mancavano prima di quest’anno Romandia e Svizzera. La sfida è già lanciata...