Giro, occhiolino a Pogacar. Via tra Trieste e Slovenia

Il percorso del Giro d’Italia 2027 piacerà sicuramente a Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Enric Mas, Paul Seixas, Giulio Pellizzari e in generale a grandi uomini da salita. E la presenza di 2 belle cronometro può indurre Remco Evenepoel a cimentarsi nella corsa rosa da sabato 8 a domenica 30 maggio. Il nuovo Giro d’Italia verrà ufficialmente presentato a Roma il 3 novembre. Da notare che Piemonte e Liguria quest’anno rischiano di rimanere senza tappe . In questi giorni gli organizzatori Paolo Bellino, Luca Guercilena e Stefano Allocchio stanno perfezionando gli accordi coi comitati di tappa . Le giornate di riposo saranno 17 e 24 maggio. Il Giro inizierà con una tappa a Trieste comprendente tratti di Slovenia e ciò potrebbe stuzzicare Pogacar ad includere l’evento nel programma 2027 e Jonathan Milan a indossare la prima maglia rosa. Seguirà la Gorizia-Pordenone come spot Friuli-Venezia Giulia, poi il Giro farà rotta verso sud. Il primo scossone alla classifica generale lo darà la cronometro Sulmona-Campo di Giove (area Gran Sasso d’Italia) con arrivo in salita.

Napoli e autodromi

E’ previsto pure l’arrivo di tappa a Napoli, città fedelissima al Giro. I distacchi in classifica diventeranno più marcati nel finale della seconda settimana, in direzione nord. Ci sarà una tappa con partenza a Castiglione del Lago Trasimeno, in Umbria, ed epilogo all’Autodromo del Mugello. Sulla pista tanto cara a Valentino Rossi, Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi è previsto il grande show di Jonathan Milan e altri velocisti. Venerdì 21 maggio assisteremo ad una tappa con partenza probabilmente da Montecatini e sicura conclusione a Reggio Emilia. Il vero Giro d’Italia, quello in cui i campioni non potranno permettersi battute a vuoto, inizierà sabato 22 maggio in Lombardia. Gli scalatori giocheranno un ulteriore jolly nella Cantù-Piani di Bobbio (Comune di Barzio). La tappa scatterà nel Comasco e dopo l’ingresso in provincia di Bergamo affronterà salite di Valle Brembana e dintorni. Piani di Bobbio (Provincia di Lecco) è sulla catena montuosa che separa Valsassina da Val Brembana. Si arriverà a quota 1662 salendo da Valtorta. L’arrivo a Piani di Bobbio fa parte di una strategia di rilancio della stazione sciistica. Il Giro 2027 è quello dei grandi autodromi. Infatti per i fans dei corridori il ritrovo domenica 23 maggio è all’Autodromo di Monza per assistere ad una cronometro. Se come sembra parteciperanno, i cronoman Evenepoel e Filippo Ganna cercheranno di emulare Kimi Antonelli. Dopo il canonico lunedì di riposo, tutti in Valtellina e Val Camonica: martedì 25 maggio ci sarà il tappone del Giro 2027. La tappa Sondrio-Aprica avrà quasi 6000 metri di dislivello. Innanzitutto verrà affrontato il Mortirolo (altitudine 1852) dal versante più terribile, quello di Mazzo Valtellina. Ultimata la discesa verso la Val Camonica, da Ponte di Legno si salirà fino al mitico Passo Gavia (2618 metri). I corridori scenderanno a Bormio e poi ancora da Mazzo Valtellina affronteranno il Mortirolo “super”.

Tappa leggendaria, arrivo a Roma

A seguire scenderanno a Edolo, Comune in cui la strada s’impennerà verso Passo Aprica. Una tappa leggendaria, la prima della storia con doppio passaggio sul versante più ripido del Mortirolo. Mercoledì 26 maggio il Giro ripartirà da Chiari (Bassa Bresciana) verso Negrar, tra monti Veronesi. Giovedì 27 maggio con partenza dalla Valpolicella si raggiungerà Madonna di Campiglio (1550 metri) per la gioia dei passisti-scalatori. Sarà assai impegnativa anche la tappa del giorno successivo, dal Trentino al Tirolo Orientale, in Austria. La città di Lienz è abituale sede del Tour of the Alps, e anche col Giro d’Italia ha un legame particolare. Sabato 29 maggio la penultima tappa sarà Lienz-Monte Zoncolan. Nel 2007 ci fu la Lienz – Zoncolan vinta da Gilberto Simoni. Igor Anton si aggiudicò la Lienz-Zoncolan del Giro 2011. Sulle terribili rampe dello Zoncolan (1750 metri) ci sarà la consacrazione del vincitore finale. In serata i corridori decolleranno verso la Capitale. Per la 5ª edizione consecutiva i velocisti si contenderanno la vittoria nell’ultima tappa con arrivo ai Fori Imperiali e vicino al Colosseo. Milan ci è riuscito nel 2026.