Italia, è argento nell'inseguimento a squadre: trionfa la Danimarca
L'Italia vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre ai campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, in Cina. Gli azzurri si arrendono in finale alla Danimarca, che si conferma campione del mondo. Una gara in rincorsa per Filippo Ganna, Jonathan Milan, Alessio Magagnotti e Francesco Lamon in ritardo fin dal primo giro e mai in grado di impensierire Carl-Frederik Bévort, Rasmus Pedersen, Lasse Norman Leth, Frederik Madsen che chiudono in 3'40''865 contro il 3'45''596. Per l'Italia è la prima medaglia in questa rassegna iridata.
Azzurre in finale
L'inseguimento a squadre continua a regalare soddisfazione e medaglie all'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Martina Alzini, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini conquistano la finale per l'oro superando la Germania con il tempo di 4'06"771, 914 millesimi meglio delle avversarie. Le azzurre si contenderanno (poco prima delle 14 ora italiana) la maglia iridata contro la Gran Bretagna, che ha battuto l'Olanda con il crono di 4'07"238.
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