Milan vince l'oro, Ganna il bronzo: tripudio Italia ai Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai
Jonathan Milan é medaglia d'oro nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso a Shanghai. In finale ha battuto il danese Frederik Madsen. A completare la festa azzurra ci pensa Filippo Ganna, che ha vinto la finale per la medaglia di bronzo, battendo l'altro danese Rasmus Pedersen.
Il record del mondo
Jonathan Milan aveva firmato ieri il nuovo record del mondo dell'inseguimento individuale nelle qualificazioni dei Mondiali di Shanghai, fermando il cronometro a 3'58"850 e abbattendo per la prima volta il muro dei 3'59". Il precedente primato apparteneva allo stesso azzurro, che il 18 ottobre 2024, nella finale iridata di Copenaghen contro il britannico Josh Charlton, aveva fatto segnare 3'59"153. Milan migliora il proprio record di 303 millesimi.
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