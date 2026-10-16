Mondiali pista, record del mondo di Milan nell'inseguimento: abbattuto il muro dei 3'59"

Jonathan Milan firma il nuovo record del mondo dell'inseguimento individuale nelle qualificazioni dei Mondiali di Shanghai , fermando il cronometro a 3'58"850 e abbattendo per la prima volta il muro dei 3'59". Il precedente primato apparteneva allo stesso azzurro, che il 18 ottobre 2024, nella finale iridata di Copenaghen contro il britannico Josh Charlton , aveva fatto segnare 3'59"153. Milan migliora il proprio record di 303 millesimi.

Sarà ancora Italia-Danimarca

Sarà ancora uno scontro Italia-Danimarca anche nell'inseguimento individuale ai Mondiali su pista di Shanghai. Jonathan Milan se la vedrà con Frederik Madsen per l'oro, mentre Filippo Ganna affronterà Rasmus Pedersen per il bronzo. Le finali sono in programma oggi pomeriggio, a partire dalle 13.15 italiane (19.15 a Shanghai). Nelle qualificazioni Milan ha stabilito il nuovo record del mondo con 3'58"850, abbattendo il muro dei 3'59" e migliorando di 303 millesimi il precedente primato, sempre suo, stabilito il 18 ottobre 2024 a Copenaghen nella finale mondiale contro il britannico Josh Charlton. Il danese Madsen ha ottenuto il secondo tempo in 3'59"979, scendendo anche lui sotto i quattro minuti. Terzo Filippo Ganna in 4'00"976, davanti all'altro danese Pedersen, quarto in 4'01"466.