Eurosport estende i diritti di trasmissione del Tour de France e della Vuelta di Spagna fino al 2032
Trojan Paillot, svp, sports rights acquisitions and syndication di Eurosport e Tnt Sports: «È un privilegio trasmettere i più grandi eventi di ciclismo, come il Tour de France e la Vuelta di Spagna, e siamo lieti continuare a collaborare con Ebu e Aso per mostrare il meglio del nostro sport. Da oltre quattro decenni trasmettiamo il ciclismo con passione, impegnandoci costantemente a innovare e far crescere questo sport. Siamo partner ideali per il progresso della copertura del ciclismo negli anni a venire».
Eurosport è Home of Cycling in tutta Europa. Lo scorso anno, Hbo Max e discovery+ hanno trasmesso ciclismo in diretta per oltre 300 giorni, comprese tutte le corse del World Tour maschile e femminile, i Grandi Giri, le Classiche, i Mondiali e gli Europei di ciclismo su strada e su pista, di mountain bike, ciclocross e Bmx, oltre alla Whoop Uci Mountain Bike World Series.
L'elenco completo delle corse di ciclismo su strada include nel nuovo accordo, in ordine alfabetico: Adac Cyclassics Hamburg, Clásica San Sebastián, Eschborn-Frankfurt, Freccia Vallone, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Nizza, Parigi-Roubaix Hauts-de-France, Paris-Tours, Tour Auvergne-Rhône-Alpes (Critérium du Dauphiné), Tour de France, Tro-Bro-Leon, Vuelta di Spagna, Volta a Catalunya.
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