Eurosport estende i diritti di trasmissione del Tour de France e della Vuelta di Spagna fino al 2032  

- Eurosport ha annunciato l'estensione dell’, tra cui il Tour de France, il Tour de France Femmes, la Vuelta a España, la Vuelta Femenina, la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi (maschili e femminili) e molte altre corse a tappe e grandi Classiche. Con, sarà una copertura localizzata da Eurosport in 50 mercati, mentre Tnt Sports sarà presente nel Regno Unito e in Irlanda. Su Hbo Max il ciclismo è sempre più immersivo grazie al, una funzione che consente di visualizzare quattro feed video simultaneamente e grafiche con i dati dei corridori e le classifiche, offrendo agli appassionati una visione della corsa a 360 gradi.

Trojan Paillot, svp, sports rights acquisitions and syndication di Eurosport e Tnt Sports: «È un privilegio trasmettere i più grandi eventi di ciclismo, come il Tour de France e la Vuelta di Spagna, e siamo lieti continuare a collaborare con Ebu e Aso per mostrare il meglio del nostro sport. Da oltre quattro decenni trasmettiamo il ciclismo con passione, impegnandoci costantemente a innovare e far crescere questo sport. Siamo partner ideali per il progresso della copertura del ciclismo negli anni a venire».