Eurosport estende i diritti di trasmissione del Tour de France e della Vuelta di Spagna fino al 2032  

Nuovo accordo per il ciclismo su Hbo Max e Discovery+. Su Eurosport il Tour integrale, la Vuelta in esclusiva e le classiche Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi
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Pubblicato il 20.10.2026, 10:41

3 min

eurosport ciclismo
TORINO - Eurosport ha annunciato l'estensione dell’accordo con l'European Broadcasting Union (Ebu) per trasmettere almeno fino al 2032 tutte le principali corse organizzate da Amaury Sport Organisation (Aso) e Unipublic, tra cui il Tour de France, il Tour de France Femmes, la Vuelta a España, la Vuelta Femenina, la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi (maschili e femminili) e molte altre corse a tappe e grandi Classiche. Con oltre 1000 gare trasmesse in diretta, in Italia su Hbo Max e discovery+, sarà una copertura localizzata da Eurosport in 50 mercati, mentre Tnt Sports sarà presente nel Regno Unito e in Irlanda. Su Hbo Max il ciclismo è sempre più immersivo grazie al Race Centre Multiview, una funzione che consente di visualizzare quattro feed video simultaneamente e grafiche con i dati dei corridori e le classifiche, offrendo agli appassionati una visione della corsa a 360 gradi. 

Trojan Paillot, svp, sports rights acquisitions and syndication di Eurosport e Tnt Sports: «È un privilegio trasmettere i più grandi eventi di ciclismo, come il Tour de France e la Vuelta di Spagna, e siamo lieti continuare a collaborare con Ebu e Aso per mostrare il meglio del nostro sport. Da oltre quattro decenni trasmettiamo il ciclismo con passione, impegnandoci costantemente a innovare e far crescere questo sport. Siamo partner ideali per il progresso della copertura del ciclismo negli anni a venire».

Eurosport è Home of Cycling in tutta Europa. Lo scorso anno, Hbo Max e discovery+ hanno trasmesso ciclismo in diretta per oltre 300 giorni, comprese tutte le corse del World Tour maschile e femminile, i Grandi Giri, le Classiche, i Mondiali e gli Europei di ciclismo su strada e su pista, di mountain bike, ciclocross e Bmx, oltre alla Whoop Uci Mountain Bike World Series.

L'elenco completo delle corse di ciclismo su strada include nel nuovo accordo, in ordine alfabetico: Adac Cyclassics Hamburg, Clásica San Sebastián, Eschborn-Frankfurt, Freccia Vallone, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Nizza, Parigi-Roubaix Hauts-de-France, Paris-Tours, Tour Auvergne-Rhône-Alpes (Critérium du Dauphiné), Tour de France, Tro-Bro-Leon, Vuelta di Spagna, Volta a Catalunya.

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