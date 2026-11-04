Gavia, Mortirolo e Zoncolan: un Giro ragione e sentimento

Ragione e sentimento. Lo spettacolo del Giro d’Italia 2027 andrà in scena solo a primavera inoltrata, come impone la storia non meno della prassi, ma il copione già pare uscito dalla penna di Jane Austin. C’è l’equilibrio figlio del bilancino, con la doppia cronometro a compensare i tanti arrivi in quota, le nitide occasioni per i velocisti e le ormai tradizionali frazioni mosse per mettere appetito a fugaioli e finisseur. Ma poi c’è anche, questa volta c’è soprattutto, il sentimento. Perché disseminate lungo il percorso ci sono quelle paroline magiche che, per lo stomaco dell’appassionato, hanno lo stesso effetto di un “ti amo” sussurrato all’orecchio. Sì, dai: Mortirolo , Gavia e Zoncolan fanno venire le farfalle. Magari non allo sprinter da 90 chili di peso forma, vabbé, ma questo è tutto un altro discorso...

Habemus Giro

E, dunque, habemus Giro. Le tappe sono sempre ventuno, intermezzate da due giorni di riposo, mentre 3.418,9 sono i chilometri totali e 50.250 i metri di dislivello, in risalita rispetto all’ultima edizione. Tagliando con l’accetta: sei frazioni per i velocisti, sette arrivi in salita, una cronometro pianeggiante e una sorta di cronoscalata. Si parte sabato 8 maggio da Trieste, si arriva domenica 30 ancora a Roma. Non prima della Filottrano-Sassotetto, test inaugurale per gli scalatori nel ricordo di Michele Scarponi. E della prova contro il tempo a Campo di Giove, con oltre 12 km nel finale che tirano all’insù. E del passaggio per gli autodromi di Misano, Mugello e Monza, in omaggio - chissà - ai freschi successi italiani nel motorsport. E degli arrivi prima a Napoli e poi a Milano, in ossequio alla storia recente e meno recente della corsa rosa. E della tappa numero 16, in un 25 maggio 2027 necessariamente cerchiato di rosso sul calendario, frazione che già reclama un posto nella storia (neve permettendo, certo...): due volte il Mortirolo, la Montagna Pantani di questo Giro, una volta in punta al Gavia, Cima Coppi con i suoi 2.618 metri di quota, quindi l’arrivo all’Aprica. E del traguardo a Madonna di Campiglio, ancora, ultimo di 5 gpm in apertura di terza settimana, due giorni prima dell’arrampicata sullo Zoncolan, dal versante di Ovaro, a sei anni dall’ultima apparizione.

Giro d'Italia, chi parteciperà

Questo il percorso calato sul tavolo da Luca Guercilena, al suo primo disegno rosa. Ora tocca ai pretendenti farsi avanti. Il repentino sconfinamento in Slovenia difficilmente basterà a convincere Tadej Pogacar, complice anche il conto ancora aperto con la Vuelta. E le due crono con ogni probabilità non saranno sufficienti a smuovere Remco Evenepoel, affascinato ben di più dai 71 km contro il tempo del Tour. Due defezioni che, all’interno di rose profonde come quelle di Uae Emirates e Red Bull, in ogni caso, apriranno a scenari interessanti: potrebbe esserci Isaac Del Toro, sul podio al Tour 2025, proprio come Florian Lipowitz, sul podio al Tour 2024. La ragione più del sentimento potrebbe far nuovamente tentennare Jonas Vingegaard, campione uscente, le cui caratteristiche poco si adattano alla Grande Boucle 2027. Mentre il prossimo Giro sarebbe il trampolino di lancio perfetto per Paul Seixas, se solo il predestinato della Decathlon fosse nato in uno dei 194 Paesi al mondo all’infuori della Francia, che invece tutta insieme spinge per avere il suo enfant prodige nella corsa di casa. E gli italiani sono pronti a suonare la carica: Giulio Pellizzari medita riscatto, Davide Piganzoli sogna conferme.