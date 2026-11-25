È stato bello divertirsi al sole di Zanzibar e poi al party dei procuratori Alex e Johnny Carera . Ora il riposo del guerriero è terminato: Giulio Pellizzari è sulle nevi di Livigno a praticare sci da fondo. Tanta vita sana in vista del collegiale col suo team Red Bull-Bora-Hansgrohe che inizierà il 6 dicembre. Per 2 settimane pedalerà in Spagna. «L’ultima stagione è stata importante per gli obiettivi che ho raggiunto – afferma Giulio, 23 anni –. Sono cresciuto come persona e nel rapporto coi media. Ho commesso errori al Giro d’Italia e in altre occasioni, tuttavia pure quelli aiutano a migliorare». La Red Bull-Bora è una corazzata: «Non siamo il 1° team al mondo – fa notare Giulio, che venerdì a Milano riceverà l’Oscar Tuttobici per giovani, premio ideato da Pier Augusto Stagi – però meritiamo il podio».

"Feeling aumentato"

Nel 2026 Pellizzari si è aggiudicato 2 tappe più classifica finale al Tour of the Alps. «È una gara che mi sta particolarmente a cuore». Ha anche trionfato nella tappa di Bad Durkheim al Giro di Germania e quella di Lagunas de Neila della Vuelta a Burgos. Ha centrato il successo pure al Giro di Toscana con un capolavoro nella scelta di tempo. Vincere aiuta a vincere: «Il mio feeling con la vittoria è aumentato e ciò è importante, l’autostima rende più determinati». Quando ha sfiorato le vittorie il marchigiano di Camerino si è comunque guadagnato preziosi punti per la Coppa Italia delle Regioni. Col 6° posto alla Coppa Sabatini , gara in cui è stato raggiunto e superato a 70 metri dalla linea d’arrivo, e il 2° al Memorial Pantani, si è garantito la vittoria nella Coppa Italia delle Regioni. «Per vincere la Coppa Italia bisogna andare forte per quasi tutta la stagione, e io ci sono riuscito».

Giro e Mondiale

In vista del nuovo anno non trascura i particolari. Come negli scorsi inverni, penserà a migliorare il rendimento nelle cronometro col pensiero a quelle dei Grandi Giri. Sul programma del 2027 Giulio non si sbilancia: «Verrà deciso dallo staff Red Bull-Bora-Hansgrohe». C’è un’anticipazione: «Non debutterò prestissimo poiché avrò molti impegni dalla primavera in poi». Pare che inizierà alla Tirreno-Adriatico. I fans sperano di incitarlo al Giro d’Italia. «Il percorso del prossimo Giro è bello e mi piace molto il tappone coi 2 passaggi sul Mortirolo e il Gavia. Mi esalto in alta quota, se correrò al Giro punterò a fare bella figura». Una classica in linea che gli si addice particolarmente è il Giro di Lombardia. «Nell’ultimo che ho disputato non sono andato benissimo. Vorrei rifarmi in quello dell’anno prossimo se lo correrò». Il Mondiale di Sallanches 2027 sarà durissimo. «A Pellizzari ho già parlato del Mondiale in Francia – rivela Roberto Amadio, ct dell’Italia –. Fa parte del mio progetto di squadra unitamente a Ciccone, Piganzoli e probabilmente Finn. Confido sulla gran voglia che Giulio ha di riscattarsi dopo Mondiale ed Europeo 2026 in cui non è riuscito a dare il meglio di sé stesso». Nei Mondiali con elevati dislivelli generalmente va forte chi ha una grande competizione a tappe nelle gambe. Precisa Amadio: «Io farei disputare il Giro d’Italia. È ideale per Giulio, superscalatore. Non deve temere le cronometro: esprime buon rendimento nelle sfide a tempo». Pellizzari vuole agevolare il ct: «Nel mio programma 2027 inserirò molte corse in linea per essere più esplosivo al Campionato del Mondo».