Ciclismo, domani scatta la 105ª edizione del Giro d'Italia

ROMA - É tutto pronto per l'edizione numero 105 del Giro d'Italia, che scatterà domani dall'Ungheria. La prima tappa è la Budapest-Visegrad di 195 chilometri, che assegnerà la prima maglia rosa. Frazione interamente pianeggiante attraverso la pianura magiara con gli ultimi 5km in salita. Partenza nell'abitato di Budapest lungo strade ampie, rettilinee e ben pavimentate. Dal km 9 al 14 si percorre un tratto dell'autostrada M6. Si passa da pochi centri abitati ed il tracciato presenta poche ondulazioni e poche svolte. Dopo Esztergom si corre "a fianco" del Danubio fino a Visegrad. Lì inizierà la salita conclusiva verso il Castello con pendenze attorno al 5%. Da segnalare alcuni tornanti e un breve tratto vicino all'8%.