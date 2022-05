Giro d'Italia 2022, a Van Der Poel la 1ª tappa e maglia rosa

VISENGARD (Ungheria) - L'olandese Mathieu van der Poel è la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2022. Il velocista del team Alpecin-Fenix ha vinto la prima tappa, la Budapest-Visegrad, in Ungheria, di 195 km dopo 4 ore e 35 minuti. Van der Poel si è imposto nella volata decisiva precedendo Biniam Girmay (Intermarchè Wanty Gobert Materiàux) e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). Sfortunato l'australiano Caleb Ewans (Lotto Soudal), caduto a pochi metri dall'arrivo. Il il grande favorito per la classifica finale Richard Carapaz ha chiuso al 6° posto mentre il primoa zzurro al traguardo è stato Diego Ulissi. Domani in scena la seconda frazione in Ungheria della corsa: cronometro individuale di 9,2 chilometri tra le strade di Budapest.