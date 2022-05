Giro d'Italia, oggi si corre la prima delle due tappe in Sicilia

ROMA - Il Giro d'Italia sbarca oggi in Sicilia per il primo dei due appuntamenti sull'isola, la quarta tappa che porterà i corridori, dopo 172 chilometri, da Avola a Nicolosi, sull'Etna (Rifugio Sapienza). Si tratta della prima frazione in Italia dopo le prime tre corse svoltesi in Ungheria. Traguardo dunque in quota per questa tappa che potrebbe ridisegnare la classifica generale. Da Avola si tocca il centro del barocco siciliano a Noto per poi transitare per le zone di Pantalica e Vizzini.