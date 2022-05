Giro d'Italia, Kamna vince la 4ª tappa. Maglia rosa a Lopez

NICOLOSI (Catania) - Il tedesco Lennard Kamna della Bora Hansgrohe ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia, la Avola-Monte Etna/Nicolosi, di 172 chilometri, col primo arrivo in salita della 105ª edizione. Kamna ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Juan Pedro Lopez, che diventa la nuova maglia rosa. Lopez (Trek Segafredo) è stato tra i protagonisti di una fuga che ha coinvolto una manciata di corridori e che il gruppo dei migliori, compreso l'ormai ex leader della Van der Poel, non è riuscito a contrastare. Durante la lunghissima salita sull'Etna lo spagnolo ha raggiunto l'italiano Stefano Oldani, che aveva tentato l'iniziativa solitaria, ma nel finale è stato a sua volta preso da Kamna, che ha avuto la meglio nel duello finale. Al terzo posto, staccato di 34'' dal tedesco, si è classificato l'estone Rein Taramae, che occupa la medesima posizione anche nella classifica generale. Il gruppo dei favoriti è arrivato al traguardo con un distacco di 2'37''.