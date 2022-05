Giro, 7ª tappa a Bouwman. Lopez resta in maglia rosa: "Un sogno"

POTENZA - Koen Bouwman si aggiudica la settima tappa del Giro d'Italia 2022 , la Diamante-Potenza di 196 km. Il corridore olandese del Team Jumbo-Wisma vince la volata finale dopo una lunga fuga. Completano il podio l'altro olandese Bauke Mollema ( Trek Segafredo ) e l'azzurro Davide Formolo ( UAE Team Emirates ), terzo davanti all'oranje Tom Dumoulin che non riesce a trovare lo sprint vincente nei metri finali. La maglia rosa rimane sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro Lopez Perez ( Trek-Segafredo ), giunto al traguardo con il gruppo a 2'56" dalla vetta.

Il circus arriva a Napoli

Domani appuntamento con l'ottava tappa, da Napoli a Napoli (Procida) di 153 km. Queste le dichiarazioni rilasciate da Lopez a Rai Sport: "E' stata una giornata difficile, non era semplice mantenere la maglia rosa ma ce l'ho fatta grazie alla mia squadra. Ci siamo messi in una situazione ideale quest'oggi. Parlo un po' italiano, soprattutto con il team, mentre ai tifosi dico grazie. Ancora non ci credo, è un sogno poter tenere questa maglia".