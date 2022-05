Girmay si ritira dal Giro d'Italia: è tutta colpa di uno...spumante

Dopo la storica vittoria di ieri, Biniam Girmay non prenderà parte all'undicesima tappa del Giro d'Italia, la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia. Il corridore eritreo della Intermarché-Wanty-Gobert, primo ciclista dell'Africa nera a trionfare nella corsa Rcs, è stato vittima di uno sfortunato incidente sul podio: quando ha aperto la bottiglia di Prosecco per festeggiare, il tappo lo ha colpito all'occhio sinistro. Girmay è stato portato in ospedale e sottoposto ad accertamenti. "Il mio occhio ha bisogno di riposo", ha annunciato il corridore, costretto dunque al ritiro dopo un percorso che lo ha visto collezionare anche un secondo posto di tappa e altri tre piazzamenti fra i primi cinque. "Bini ti aspettiamo presto sulle nostre strade" è l'augurio del Giro. Girmay aveva già scritto la storia a fine marzo, con il successo nella Gent-Wevelgem, diventando il primo corridore africano a vincere una classica del ciclismo.