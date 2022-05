Giro d'Italia 2022, super Dainese vince l'11ª tappa! Maglia rosa sempre a Lopez

REGGIO EMILIA - All'11ª tappa del Giro d'Italia 2022, Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia di 203 chilometri, arriva la prima vittoria azzurra e a firmarla è stato il 24enne Alberto Dainese (Team Dsm). Il 24enne corridore veneto del Team DSM ha beffato negli ultimi 100 metri il colombiano Fernando Gaviria (Uae Team Emirates) che sembrava ormai lanciato per la vittoria, terzo posto per Simone Consonni (Cofidis). Lo spagnolo Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) resta al comando della classifica generale con 12" di vantaggio su Richard Carapaz (Ineos). Giovedì in scena la 12 tappa, la Parma-Genova da 203 chilometri.