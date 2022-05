Arrivano le montagne, Ewan abbandona il Giro d'Italia

PARMA - Finisce dopo undici tappe il Giro d'Italia di Caleb Ewan , che non sarà tra i ciclisti al via della 12ª frazione da Parma a Genova. Quinto nella tappa vinta ieri dall'italiano Alberto Dainese , il 27enne australiano abbandona la corsa rosa come aveva fatto anche lo scorso anno (durante l'8ª tappa) ed ora sono cinque i ritiri in altrettante partecipazioni al Giro , dove ha vinto cinque tappe (nel 2017, 2019 e 2021). Il suo miglior risultato quest'anno è un secondo posto conquistato sul traguardo di Scalea .

La nota del team Lotto

"Come inizialmente previsto, Caleb lascia il Giro nella seconda settimana di gare. Con molte tappe di montagna in vista, è stato deciso con la squadra che tornerà a casa - ha detto il team belga Lotto per cui corre Ewan -. Dopo un breve periodo di riposo, si preparerà per il suo prossimo grande obiettivo della stagione, il Tour de France, dove punterà alla vittoria nelle tappe per velocisti".