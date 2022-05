Giro d'Italia, 12ª tappa a Oldani. Lopez conserva la maglia rosa

GENOVA - Stefano Oldani ha vinto la 12ª tappa del Giro d'Italia 2022, la Parma-Genova di 204 km. Il corridore della Alpecin-Felix si è imposto allo sprint, precedendo Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), secondo, e l'olandese Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), terzo. Per il 24enne si tratta della prima vittoria tra i professionisti, mentre il suo è il secondo successo italiano di fila in questa edizione della corsa rosa dopo quello di ieri firmato da Alberto Dainese. Quarto posto per Bauke Mollema (Trek-Segafredo) davanti a Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) e Lucas Hamilton (BikeExchanhe-Jayco). Nella top ten di giornata anche Andrea Vendrame (AG2R Citroen), ottavo. Chiude con 8' di ritardo, ma conserva la maglia rosa, lo spagnolo leader della classifica generale Juan Pedro Lopez Perez. Domani è in programma la 13ª frazione, la Sanremo-Cuneo di 150 km.