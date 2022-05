Va a Yates la 14ª tappa del Giro d'Italia. Carapaz nuova maglia rosa

Yates: "Bene la vittoria, ma che rimpianto la classifica"

"Gara difficilissima. Il progetto iniziale era di andare in fuga, ma non è successo e quindi ho cambiato strategia. Non ero il più forte, i ragazzi davanti a me si giocavano tutti la generale e io avevo il vantaggio di lottare solo per la tappa. Rimpianti per la generale? Sì certo, ma sono felice per questa vittoria di tappa". Queste le parole di Simon Philip Yates ai microfoni della Rai.

Nibali: "Avrei voluto vincere questa tappa"

"Giornata molto dura e caldissima, era difficile ambientarsi su un circuito del genere, con un ritmo altissimo sia in discesa che in salita. Sono soddisfatto anche se cercavo la vittoria di tappa. Ma sono sempre tenuto a vista perché sono sempre considerato pericoloso ed è difficile staccarsi dal gruppetto". Queste le parole di Vincenzo Nibali ai microfoni della Rai.

Carapaz: "L'obiettivo era la maglia rosa, ora difendiamola"

"La verità è che è stata una giornata molto dura. Sono molto contento, ci ho provato sulla salita ed è andata bene. Mi aspettavo che qualcuno si riportasse su di me, ma l'importante era staccare il gruppo e giocarsela nel finale. Sono contento perché il primo passo positivo con la squadra era prendere la maglia rosa, ora proveremo a difenderla". Queste le parole di Richard Carapaz ai microfoni della Rai.