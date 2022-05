Giro d'Italia, Ciccone che impresa: vince in solitaria a Cogne

COGNE - Vittoria in solitario per Giulio Ciccone , che si prende la quindicesima tappa del Giro d'Italia 2022 , da Rivarolo Canavese a Cogne, per un totale di circa 178 chilometri. L'abruzzese della Trek-Segafredo attacca a circa 20km dall'arrivo e si lascia alle spalle il colombiano Santiago Buitrago Sanchez, secondo al traguardo, e lo spagnolo Antonio Pedrero, che va a completare il podio. La Maglia Rosa resta sulle spalle di Carapaz , nonostante una rovinosa caduta in avvio di gara.

Ciccone lacrime d'orgoglio

E' un trionfo per Giulio Ciccone, di quelli da ricordare. L'azzurro nel finale si concede ai festeggiamenti, chiedendo il boato della folla, prima di sciogliersi in lacrime di gioia e di liberazione dopo le sofferenze e la delusione sul Blockhaus. E' la sua terza vittoria nella Corsa Rosa, ottenuta a distanza di tre anni dall'ultimo successo.

"Mi sentivo me stesso e l'ho dimostrato"

Dopo le lacrime all'arrivo e la premiazione, Giulio Ciccone ritrova la lucidità per raccontare l'impresa odierna: "Oggi è stata una di quelle giornate in cui mi sentivo me stesso. Ho avuto tanti problemi in questo periodo, E' stata dura soprattutto mentalmente. Però dentro di me sapevo come stavano le cose: ho fatto semplicemente quello che so fare".