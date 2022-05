Buitrago trionfa nella 17ª tappa del Giro: Carapaz ancora in rosa

LAVARONE - E' Santiago Buitrago a vincere, in solitaria, la 17ª tappa del Giro d'Italia da Ponte di Legno a Lavarone. Il 22enne corridore colombiano della Bahrain Victorius riesce a staccare l'olandese Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) a pochi chilometri dal traguardo e a trionfare. Completa il podio il ceco Jan Hirt. L'ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), arrivato davanti a Jai Hindley e Mikel Landa, mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale. Distacchi dal gruppo dei primi sia per Vincenzo Nibali che Joao Almeida. Da segnalare il ritiro durante la frazione di Simon Yates: il britannico della BikeExchange, vincitore della cronometro di Budapest, ha abbondato la corsa mentre occupava il ventunesimo posto nella generale. Prossimo appuntamento domani con la diciottesima tappa, la Borgo Valsugana-Treviso, di 156 chilometri.

Giro d'Italia, Buitrago vince la 17ª tappa: Carapaz resta in rosa

"Sono molto emozionato a vincere in questa grande corsa, è una grande rivincita ed è andato tutto come doveva andare. Quando sono caduto non ho riportato grandi conseguenze fisiche, ma ho pensato che la gara sarebbe potuta andare storta.Ho tanta emozione addosso in questo momento, ci voleva una giornata del genere". Queste le parole del 22enne corridore colombiano della Bahrain-Victorius dopo la vittoria della diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2022.