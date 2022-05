Giro d'Italia, Boewman vince la 19ª tappa: Carapaz ancora in rosa

CASTLEMONTE (UDINE) - La 19ª tappa del Giro d'Italia la conquista Koen Boewman che vince, dopo uno sprint ristretto, il percorso da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte di 177 chilometri. Per il ciclista, vincitore della maglia Azzurra, arriva il secondo successo in questa edizione dopo la settima tappa, da Diamante a Potenza. L'olandese della Jumbo-Visma ha preceduto allo sprint l'ungherese Attila Valter (Groupama-FDJ). Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team) è andato lungo nell'ultima cuirva perdendo così la possibilità di giocarsi la vittoria negli utlimi metri. Dietro Alessandro Tonelli (Bardiani CSF) e lo svizzero Mauro Schmid (Quick Step Alpha Vinyl). A vincere lo sprint degli inseguitori è l'ecuadoriano Richard Carapaz che precede Mikael Landa e conserva la maglia rosa con 3" di vantaggio sull'australiano Jai Hindley . Si deciderà tutto nell'impegnativa tappa di domani con il passaggio sulla "Cima Coppi" e nella crono finale di Verona.

Così l'olandese della Jumbo Visma, Koen Boewman, vincitore della tappa Marano-Castelmonte, la terzultima del Giro: "E' stato difficile entrare nella fuga, nella prima mezz'ora si andava velocissimo. Mi sentivo bene nella prima salita del Gpm, nel finale siamo rimasti in cinque e volevo affidarmi alla mia volata. E' andato tutto in modo eccellente, una seconda vittoria al Giro è bellissimo, incredibile". Richard Carapaz della Ineos che ha mantenuto la maglia rosa, commenta: "Mantenere questa maglia ti dà fiducia ma si guarda a domani, sarà la giornata decisiva. Avere qui la mia famiglia è speciale. Non sarebbe male prendere un po' più di vantaggio al termine della tappa di domani, ma anche questi tre secondi non si buttano via".