Giro d'Italia donne: vittoria e maglia rosa per Elisa Balsamo

TORTOLI' - Elisa Balsamo si impone nella seconda tappa del Giro d'Italia femminile, la Vallasimius-Tortolì di 106 km. La campionessa del mondo ha battuto in volata e al fotofinish l'olandese Marianne Vois. Un successo che le ha permesso di aggiudicarsi anche la maglia rosa, con 4" di vantaggio sulla statunitense Kristen Faulkner (che ieri aveva vinto la cronometro). Domani ultima tappa sarda lunga 113,4 km da Dorgali (Cala Gonone) a Olbia, piuttosto pianeggiante. "Indossare la maglia rosa è un sogno che si realizza, indossarla domani sarà bellissimo - il commento di Balsamo - Siamo venute qua con l'obiettivo di non prendere troppi secondi nel prologo, per poi cercare con gli abbuoni di prendere la maglia. Meglio di così non poteva andare".