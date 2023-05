Giro d’Italia, Evenepoel prima maglia rosa: Ganna secondo

Remco Evenepoel ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia 2023, la Fossacesia Marina-Ortona, cronometro individuale di 19,6 chilometri. Il corridore belga ha chiuso la propria prova in 21'18" alla media di 55.211 km/h. Seconda posizione per il campione italiano della specialità Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) a 22", mentre il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates) chiude il podio di giornata con un ritardo di 29". L'iridato nelle prove in linea è anche la prima maglia rosa della corsa, mentre il rivale annunciato per il successo finale, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), paga già 43" in classifica generale. Domani la seconda tappa, da Teramo a San Salvo per 202 km complessivi.