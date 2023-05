Giro d'Italia, a Cort Nielsen la decima tappa. Thomas resta in rosa

Magnus Cort Nielsen ha vinto la 10° tappa del Giro d'Italia 2023, ovvero la Scandiano-Viareggio della lunghezza di 196 km. Il ciclista danese ha preceduto in una volata a tre il canadese Derek Gee e l'italiano Alessandro De Marchi, suoi compagni in una fuga cominciata poco dopo la partenza dall'Emilia. Resta in maglia rosa Geraint Thomas, il cui gruppo è giunto al traguardo con un ritardo di circa 50''. In classifica, il britannico precede Roglic e Geoghegan Hart.