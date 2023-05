Giro d'Italia, Denz vince la 12ª tappa. Thomas resta maglia rosa

RIVOLI (Torino) - Nico Denz della BORA-hansgrohe ha vinto la 12ª tappa del Giro d'Italia (giunto all'edizione numero 106), in programma dal 6 al 28 maggio, la Bra-Rivoli di 185 km. Protagonista di una lunga fuga, il tedesco ha preceduto in una volata ristretta il lettone Toms Skujins della Trek-Segafredo e l'australiano Sebastian Berwick della Israel-Premier Tech. Prima della partenza è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione che ha colpito negli scorsi giorni l'Emilia Romagna. Il gallese Geraint Thomas della Ineos resta in maglia rosa.