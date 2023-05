Giro d'Italia, Roglic trionfa! Cavendish vince l'ultima tappa a Roma

ROMA - Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto l'edizione numero 106 del Giro d'Italia che si è concluso con la ventunesima tappa di 126 chilometri tutta nella capitale con arrivo ai Fori Imperiali. Passerella per Roglic che aveva ipotecato il successo nella cronometro della tappa 20 con una grande scalata che gli è valsa la conquista della maglia rosa e il primato nella classifica generale davanti a Geraint Thomas e Joao Almeida. A celebrare la vittoria del Giro di Primoz Roglic l'applauso e la premiazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E' la prima volta che il presidente della Repubblica consegna il Trofeo senza Fine al vincitore della corsa rosa. "Abbiamo vissuto una corsa su montagne russe, ma poi sono tornato a respirare. E questo e' un giorno spettacolare", le prime parole dello sloveno: "Mi godo questa splendida giornata, non riesco a descrivere a parole questi momenti".

Ad aggiudicarsi la volata di Roma è Mark Cavendish che saluta così il Giro d'Italia con una vittoria: il britannico ha annunciato che a fine stagione lascerà l'attività agonistica. Al traguardo ha preceduto Alex Kirsch (Trek-Segafredo) e Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè). Caduta per due corridori a pochi metri dal traguardo: coinvolto Pascal Ackermann, della UAE Emirates, finito sui cartelloni a bordo strada ma poi rialzatosi da solo. Cavendish ha commentato: "Questo mi emoziona, è l'ultima tappa della mia carriera al Giro d'Italia, vincere così è qualcosa di speciale, il Giro ha un posto nel mio cuore. Qui ho ottenuto la mia prima vittoria in una grande corsa a tappe. Ho tanti amici e ricordi in Italia, anche se il mio italiano no è perfetto”.