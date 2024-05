Giro d'Italia, a Milan in volata la 4ª tappa! Pogacar sempre maglia rosa

ANDORA - Jonathan Milan (Lidl-Trek) vince la quarta tappa del Giro d’Italia 2024, la prima azzuura d questa edizione, da Aqui Terme ad Andora (190 chilometri) dopo 4 ore e 16 minuti. Per il friulano vittoria e anche maglia ciclamino. Francisco Munoz (Team Polti Kometa) e Stefan de Bod (Education Easy Post) fanno l'andatura ma a 5 km dall'arrivo vengono ripresi dal gruppo maglia rosa per il finale in volata con Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che prova a sorprendere tutti cercando di dare lo strappo a 4 km (sul Capo Mele) creando 6" di gap! Ganna riesce a mantenere il gap fino allo scollinamento a 3,5 km però ai 500 metri viene ripreso e nella volata finale è Milan (lanciato da Consonni) che vince (4ª vittoria stagionale, 2ª in carriera al Giro) la tappa battendo di potenza Groves e Bauhaus.