Giro d'Italia, supremo Pogacar! Beffa Ganna nella crono e scava il solco maglia rosa

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) prende subito la leadership della prova con il crono 52'01" ma il fenomeno sloveno sorprende tutti soprattutto nel rush finale in salita (aveva un ritardo di 47 secondi!) fermando il cronometro sul tempo di 51'44" vincendo la sua seconda tappa in questa edizione del Giro e scavando un solco importante nella lotta al titolo. Infatti giornata da dimenticare per diretto rivale per la maglia rosa Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) incappato in brutto finale di tappa chiudendo 53'44" (10° al traguardo) superato nella generale da Daniel Felipe Martinez (Bora) che, a sua volta, si trova a 2'26 dal fenomeno della UAE. Oltre a Gannna da sottolineare l'ottima prova di Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) 6° a 1’21” da Pogacar.