Giro d'Italia, ancora Pogacar! Sua l'ottava tappa stavolta in volata

TERAMO - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) si aggiudica anche l'8ª tappa del Giro d'Italia 2024, da Spoleto a Prati di Tivo, 152 km, dopo 4 ore e 2 minuti. Tappa con finale in salita (ultimi 14,6 km al 7% di pendenza media, con punte al 12%) con il fenomeno sloveno che viene ben trainato dalla sua squadra (Grossschartner e poi Majka) ma non decide di dare lo strappo tenendo insieme il gruppo maglia rosa, con Thomas, Martinez e anche l'azzurro Tiberi e andando a ricucire i vari strappi avversari negli ultimi 2 km. La tappa quindi si decide in volata e ai 200 metri Pogacar scappa via, scava il solco e alza le mani al cielo per la 10ª vittoria stagionale, terza in questa edizione della corsa rosa.