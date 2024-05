Ganna si mette dietro anche Pogacar: la perfezione con vista Olimpiadi

Sul Garda trionfa Filippo Ganna e la maglia rosa di Tadej Pogacar brilla sempre di più. Il grande piemontese nella sfida a tempo ottiene la prima vittoria stagionale a 53,419 di media, lo sloveno con brand Uae-Emirates l’ennesima prestazione maiuscola e l’ipoteca sulla vittoria finale al Giro d’Italia 2024 . Due straordinari esemplari di razza campione dalle culture ciclistiche differenti si sono sfidati sul filo dei secondi. Alla fine ha prevalso la cultura della specializzazione contro chi in modo sbarazzino lancia il guanto di sfida su ogni terreno. Ganna ha inflitto 29” al fuoriclasse sloveno, 2° classificato. «I chilometri -ha esclamato Ganna- erano 31, ma sembravano molti di più per tensione, sforzo e concentrazione». All’intertempo di Solferino (7,8 km) Tadej aveva 4” su Ganna, 9” su Sheffield, a 15” Arensman e Thomas; Tiberi occupava il 9° posto a 21”. Poi è iniziata la parte coi rettilinei e a tratti la leggera discesa con Ganna che sui pedali ha potuto imprimere potenza con continuità.

La tappa e le parole di Velo

Per lunghi tratti il plurititolato delle prove a tempo ha azionato il mostruoso 64 per 11, rapporto che sviluppa 12,42 metri nell’arco di una pedalata. A Torre San Martino (23,8 km) Filippo è transitato col tempo migliore, con Tadej a 10”, Sheffield a 39”, Arensman e Thomas a 47”, e Tiberi 7° a 56”. I vialoni vicini al Garda sono stati trionfali per Ganna, autore di un break di 3 chilometri a oltre 60 di media. Ottimo anche il finale di Tiberi che ha guadagnato la sesta posizione sull’ordine d’arrivo e tanti elogi. «Complementi a Ganna, ha espresso wattaggi enormi – sottolinea Marco Velo, ct azzurro delle cronometro – e con l’avvicinarsi dell’Olimpiade ciò ci rallegra. La Castiglione-Desenzano non è l’impresa più grande di Filippo a cronometro: metto davanti i Mondiali che ha vinto a Imola e Leuven. Quello di Desenzano è un successo importante perché Pippo era all’asciutto di vittorie da molto tempo». Poi il ct ha parlato di Tiberi: «Molto bravo, è un passista scalatore che ha guadagnato posizioni nei tratti adatti ai passisti pesanti. Può arrivare a Roma sul podio, è già molto vicino». La tappa 14 del Giro ha rappresentato per Ganna, alfiere Ineos-Grenadiers, il penultimo test a cronometro in vista dell’Olimpiade. Il responso ha confermato che la crono di Parigi 2024 potrebbe diventare un Campionato sociale dell’Ineos-Grenadiers. Oltre a Pippo infatti appartengono al team di patron Jimmy Ratcliffe il 3° (a 1’06”) Thymen Arensman (Olanda), Geraint Thomas (Galles, 4° a 1’14”), Tobias Foss (Germania, 8°a 1’26”). E senza una spettacolare caduta a 5 km dall’arrivo si sarebbe piazzato nella top 5 Magnus Sheffield (Usa), altro portacolori Ineos.

Pogacar: "Sono partito forte"

Sono tutti corridori intenzionati a cimentarsi ai Giochi. Pogacar ha fallito l’assalto al 4° successo di tappa col sorriso sulle labbra. La crono ha infatti dilatato i distacchi, con Thomas a 3’41” in classifica generale. Il gallese si è intestardito ad azionare rapporti lunghi pure nel tratto introduttivo. Ha tuttavia il merito di aver scavalcato in classifica generale Daniel Martinez (è a 3’56”) autore di una prestazione inferiore alle aspettative. «Sono partito forte – ha detto Pogacar – per sfruttare la parte che più mi si addiceva. Poi ho mantenuto una buona cadenza senza andare in acido lattico. Ho aumentato il gap su Thomas, Martinez e gli altri, sono contento. Questo Giro mi piace sempre di più e nella Uae Emirates l’atmosfera è magnifica, mi aiuta ad andare avanti. Il Giro è il nostro obiettivo da dicembre e lo vogliamo centrare. Spero di aver tenuto in serbo energie da spendere bene verso Livigno».