Impresa Vendrame: vince per distacco a Sappada, Pogacar sempre in maglia rosa

La 19ª tappa del Giro d'Italia, la Mortegliano-Seppada di 157km, riporta due verdetti: la storica vittoria dell'italiano Andrea Vendrame e la difesa della maglia rosa da parte di Pogacar , che nonostante l'elevato distacco dal vincitore ha saputo mantenere il comando della classifica generale senza particolari problemi. Ai fini dell'incredibile risultato portato a casa da Vendrame, è risultato decisivo l'attacco in discesa del corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team per anticipare i compagni di fuga, secondo lo spagnolo Pelayo Sanchez (Movistar) a 56" e terzo classificato ad 1'07" il tedesco Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost).

Pogacar sempre in maglia rosa

La vittoria del ciclista azzurro non smuove la classifica, lasciando al suo posto la maglia rosa. Tadej Pogacar mantiene saldo il primato in classifica, arrivato addirittura con 16 minuti di ritardo dall'italiano, con gli uomini di classifica che hanno provato ad attaccare lo sloveno. Grazie alla gestione dell'Uae, il ciclista è riuscito però a controllare la gara senza affanno. Nel finale da segnalare una scivolata di Geraint Thomas, della Ineos Grenadiers, a 6 chilometri dal traguardo che si è prontamente rialzato e ripreso, ricevendo il supporto del gruppetto dei migliori che hanno provveduto ad aspettare che si rimettesse in sesto. Nella giornata di domani è in programma la 20ª tappa del Giro d'Italia, che sarà l'ultima di montagna e si svolgerà da Alpago a Bassano del Grappa, per un totale di 184 chilometri.