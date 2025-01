È un Giro d'Italia che toglie  il respiro

Il Giro, finalmente. Dopo Tour de France e Vuelta, dopo il rinvio della presentazione dello scorso novembre, dopo la scoperta della Grande Partenza albanese. A Roma la corsa rosa – arrivata all'edizione numero 108, in programma dal 9 maggio al primo giugno - si è svelata al grande pubblico dopo mesi di indiscrezioni (e una lunga cerimonia, alleggerita dalla verve quasi dissacrante del premier albanese Edi Rama) anche nella speranza di stanare quei big che ancora non hanno sciolto le riserve sulla propria partecipazione (Jonas Vingegaard in testa, dopo il no di Remco Evenepoel e il quasi no della maglia rosa in carica Tadej Pogacar ) . I tratti salienti: la risalita del Belpaese dalla Puglia, il suggestivo arrivo a Matera, gli sterrati delle Strade Bianche, le ascese a Monte Grappa e Mortirolo, il gran finale tra Colle delle Finestre e Sestriere, l'ormai consueta tappa conclusiva per velocisti a Roma . Qualche numero: 3413 i chilometri totali con oltre 52mila metri di dislivello (quasi 8mila in più del 2024), 42,3 km da affrontare a cronometro in due distinte frazioni e 38 di sterrato suddivisi tra i 30 delle crete toscane e gli 8 durissimi del Colle delle Finestre, Cima Coppi 2025. La missione, secondo il numero uno del Giro Mauro Vegni, è quella di cercare spettacolo sin da subito con tappe esigenti (e gonfiate con metri di dislivello) a partire dalla già nota Grande Partenza albanese.

Giro che toglie il respiro

Il rischio è di svuotare di significato, e agonismo, la 2ª e – soprattutto – la 3ª settimana di corsa: a fronte di 13 frazioni totali descritte come di media e alta montagna, sono solamente tre (Tagliacozzo, San Valentino Brentonico e Sestriere) gli arrivi in salita dove poter fare davvero la differenza tra i big di classifica. E solo nella 20ª tappa – quella regina con arrivo al Sestriere - si supereranno i 2000 metri di altitudine: la paura di un meteo inclemente con annesse minacce di sciopero dei corridori può aver inciso. Il risultato, un Giro (sulla carta) non così duro come potrebbe sembrare. La partenza “italiana” avverrà ad Alberobello, con il gruppo che risalirà verso le montagne a suon di trasferimenti piuttosto lunghi da un giorno all'altro (Matera-Potenza, Napoli-Castel di Sangro, Tagliacozzo-Giulianova, Siena-Lucca per citare i più consistenti). E dopo la crono di Tirana, proprio la Lucca-Pisa (10ª frazione, 20 maggio) da 28,6 km potrebbe avere un peso specifico rilevante. I protagonisti, tra conferme e indiscrezioni: detto dei campionissimi, l'uomo più atteso è senza dubbio Primoz Roglic. Dopo il trionfo del 2023 lo sloveno andrà a caccia del bis e il percorso sembra sorridergli. Altri precedenti vincitori del Giro al via saranno Richard Carapaz (maglia rosa 2019), Nairo Quintana (2014), Egan Bernal (2021). Con Simon Yates ci sarà finalmente Wout Van Aert, già un anno fa annunciato al via, ma costretto a sventolare bandiera bianca dopo un grave infortunio alla Dwars door Vlaanderen di fine marzo.

I protagonisti italiani

L'Italia potrà contare su Antonio Tiberi e Giulio Ciccone: se per l'abruzzese c'è da riscattare il forfait di un anno fa, per il laziale il sogno è andare oltre il 5º posto – con tanto di maglia bianca – dell'ultima edizione. Dopo il trionfo 2024 di Elisa Longo Borghini – fresca di approdo all'UAE Team ADQ e confermatissima al via - il Giro Women prenderà invece il via da Bergamo il prossimo 6 luglio e si concluderà sette giorni dopo all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Nel mezzo 939,6 km complessivi e 14mila metri di dislivello (oltre 1000 in più rispetto all'ultima edizione) spalmati tra una cronometro individuale, due tappe pianeggianti, tre di media montagna e due di alta montagna: frazione regina la settima, da Fermignano a Monte Nerone.