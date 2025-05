Giro d'Italia, Pedersen prima maglia rosa. Brutta caduta per Landa

Brutta caduta per Landa

Quarto posto per Francesco Busatto (Intermarché-Wanty). A meno di quattro chilometri dal traguardo brutta caduta per Mikel Landa (Soudal Quick-Step), che ha accusato dolori alla parte bassa della schiena, venendo portato via dai soccorsi. Per lui la corsa rosa dovrebbe finire qui.