Maxi-caduta al Giro d'Italia, neutralizzata la 6ª tappa: c'è un ritiro

NAPOLI - L'australiano Kaden Groves (team Alpecin-Deceuninck) si aggiudica la sesta tappa del Giro d'Italia da Potenza a Napoli, di 227km. La gara non farà però classifica in quanto neutralizzata dopo la maxi caduta che ha coinvolto diversi corridori e la gara è poi ripresa dal km 166,5. La classifica resta invariata con il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek in maglia rosa.

L'incidente

La maxi caduta in gruppo è stata provocata dall'asfalto scivoloso nell'attraversamento di un centro abitato. A farne maggiormente le spese Jai Hindley, che lascia la corsa e viene portato in ospedale dall'ambulanza. Anche la maglia rosa Pedersen ha perso tempo, rallentato dalla caduta. Poco dopo, la comunicazione ufficiale della giuria del Giro d'Italia: verrà effettuato solo il traguardo finale e assegnata la vittoria di tappa, non saranno assegnati punti, abbuoni e altre classifiche dopo la caduta, mentre tutti gli atleti che tagliano il traguardo verranno accreditati del tempo del vincitore e non verrà conteggiato nessun tempo limite.