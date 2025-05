Ulissi è la nuova maglia rosa del Giro! A Plapp l'8ª tappa

CASTELRAIMONDO - A 35 anni Diego Ulissi vestirà per la prima volta in carriera la maglia rosa di leader del Giro d'Italia. Dopo l'8ª tappa, da Giulianova-Castelraimondo di 197.0 km, l'italiano dell' XDS Astana Team, giunto terzo al traguardo, ha approfittato dell'arrivo in ritardo del gruppo maglia rosa ed è quindi il nuovo leader della classifica generale. Ulissi precede ora il compagno di squadra Lorenzo Fortunato di +0.12", lo sloveno Primoz Roglic della Red Bull Bora Hansgrohe di +0.17" e lo spagnolo Juan Ayuso della'Uae Team Emirates di +0.20". A vincere la tappa davanti ad Ulissi e l'olandese Kelderman, l'australiano Luke Plapp che ha colto di sorpresa i suoi compagni di fuga con uno scatto ai 45 km dall'arrivo, avvantaggiandosi poi nella lunga discesa per non essere più ripreso, conquistando così la sua prima vittoria in carriera al Giro.