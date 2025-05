Ulissi, che viaggio! Veste rosa a 35 anni

Tutti in piedi per Diego Ulissi: all’età di 35 anni e 306 giorni, il livornese indossa la prima maglia rosa della carriera. E oggi la esibirà con orgoglio nella sua Toscana. Diego è professionista dal 2010, con 49 belle vittorie, comprese 8 tappe al Giro d’Italia. Vanta un record: in ogni stagione ha sempre vinto come minimo una gara. Nel 2025 il successo per l’alfiere XDS-Astana non è ancora arrivato, tuttavia la gioia del primat